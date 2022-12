Vooruit houdt petitie, Team Burgemeester trekt de kar: “Tegen eind 2023 cashpunt in Bissegem, ook extra automaten in Kortrijk”

Bissegem/Kortrijk/BellegemHet aantal bankkantoren en -automaten is in vrije val. Om aandacht te vragen voor die problematiek, loopt er bij Vooruit een petitie . Team Burgemeester wil daden, in overleg met Batopin (neutrale cashpunten). “Om blinde vlekken te vermijden”, zegt schepen Wout Maddens.

Het verder uit het straatbeeld verdwijnen van bankkantoren en -automaten is een beslissing van de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING en heeft zijn impact op heel Vlaanderen. “Het gaat in Kortrijk over 60 procent van het aantal automaten, dat tegen 2025 wegvalt”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens.

“Wat door de banken verklaard wordt door de daling van het aantal contante betalingen. We kunnen niet verwachten dat iedereen volledig overstapt op digitaal betalen. Veel mensen hebben graag nog een minimum aan cash op zak of zijn (nog) niet vertrouwd met digitaal bankieren. Contant geld is een basisbehoefte en dit zal ook nog een tijd zo blijven. Mijn bezorgdheid gaat dan ook uit naar het verzekeren van de bereikbaarheid van deze basisdienstverlening. In dit licht moeten we ook de retributies die veel gemeentes nog heffen ten aanzien van bankautomaten in vraag durven stellen.”

Quote In de Doornik­sestraat 15 in Kortrijk opent deze week een cashpunt schepen Wout Maddens

“Het afgelopen jaar pleegde ik regelmatig overleg met Batopin, die optreedt namens de grootbanken, met de bedoeling een zo goed mogelijke dekking te krijgen en blinde vlekken te vermijden. Zo staan er al neutrale cashpunten op de parking van Delhaize Sint-Rochus en in het winkelcentrum Ring Kortrijk. In de Doorniksestraat 15 opent deze week een cashpunt. En aan het station gaat het over een overname van een bestaande automaat. Alles is vergund.”

“Voor de deelgemeenten Heule, Aalbeke, Marke en Rollegem kregen we de bevestiging dat automaten van andere bankinstellingen beschikbaar zullen blijven. Het gaat hier onder meer over Argenta, AXA en P&Q. In Bissegem is er al sinds 2020 geen bankautomaat meer aanwezig. Na intense gesprekken met Batopin heb ik kunnen afdwingen dat we tegen ten laatste eind 2023 een nieuw operationeel cash afhaalpunt krijgen.”

schepen Wout Maddens

“Concreet werd hiervoor een eerste bouwaanvraag ingediend. Op dit moment loopt nu nog tot 3 januari een openbaar onderzoek. Het gaat over twee automaten ter hoogte van parking Rietput, we bekijken nog of dit de beste ruimtelijke inpassing is. We komen hiermee tegemoet aan de vele opmerkingen die we via Kortrijk Op Toer (bezoekmomenten van de stad aan deelgemeenten en buurten in Kortrijk, red.) ontvingen.”

Quote In Bellegem wordt een gepaste locatie gezocht. De gesprekken zijn ver gevorderd schepen Wout Maddens

“In Bellegem wordt nog gezocht naar een gepaste locatie. De gesprekken zijn ver gevorderd. We zitten hier op een zucht van een doorbraak. Nog dit: door de niet te onderschatten veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden, is het niet altijd even evident om een geschikte locatie te vinden. Zomaar her en der containers met een automaat plaatsen getuigt niet van een goed ruimtelijk beleid. Naast bereikbaarheid en maximale sociale controle streven we in eerste instantie steeds naar een integratie in bestaande gebouwen”, aldus Maddens.

