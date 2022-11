Vooruit, FOS en ZIJkant voeren actie voor recht op abortus

“Wereldwijd zien we dat in landen waar extreemrechts aan de macht is, vrouwenrechten onder druk staan, in het bijzonder het recht op abortus. Kijk maar naar Polen, Italië en de naweeën van het beleid van Trump in de VS. Er bestaat geen voorbeeld van een land, waar extreemrechts bestuurt en de vrijheid en de welvaart van de vrouwen erop vooruitgaan ”, zegt Maxim Veys, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Kortrijk.

“Het zijn dezelfde extreemrechtse groepen die het abortusrecht onder druk zetten”, zegt Tine Soens, gemeenteraadslid. “Door de abortuswetgeving te verstrengen, of de toegang ertoe te beperken, brengen zij vrouwenlevens in gevaar. Abortuszorg is gezondheidszorg. Die zorg niet aanbieden, maakt geweld op vrouwen uit”, zegt Tine Soens. “Jaarlijks sterven 70.000 vrouwen door een onveilige zwangerschapsonderbreking. Dat is toch hallucinant?”

Plaktattoos

De actievoerders deelden kleurrijke plaktattoos uit en spoten het venussymbool in krijtspray op de grond van de Howest-campus. “Wij willen op een positieve manier duidelijk maken dat we zij aan zij staan met iedereen die opkomt voor het recht op zelfbeschikking en het recht op een veilige abortus. We zeggen duidelijk: niet met hen, maar ook nooit met ons. Want ook in ons land gaan er extreemrechtse stemmen op om onze verworven rechten terug te draaien.”

Om de straatactie kracht bij te zetten, zal Vooruit een solidariteitsmotie indienen, die tijdens de volgende gemeenteraad gestemd wordt. “We vragen ook aan andere partijen in de gemeenteraad om dit geweld te veroordelen, want samen klinkt onze stem luider”, aldus Tine Soens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.