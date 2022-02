Voormalige CEO Royal Antwerp FC vraagt zelf alcoholslot, na vijf eerdere veroordelingen voor rijden onder invloed

Kortrijk Tournée Minérale! Dankzij deze zeven bars en restau­rants met mocktails in Kortrijk worden ook laatste weken zonder alcohol makkie

Het initiatief Tournée Minérale spoort mensen aan om in februari geen alcohol te drinken. Er is karakter voor nodig, want elkaar ontmoeten op café en leuke sociale evenementjes gaan nu eenmaal vaak hand in hand met drank. Wie twijfelt of hij of zij zal volhouden, hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken. Dankzij deze zeven horecazaken met verfrissende en sprankelende mocktails wordt de uitdaging een fluitje van een cent. Zeker nu we al halverwege februari zijn.

13 februari