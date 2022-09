Voor maar liefst 230.000 euro mensen opgelicht via zogezegde sms van zoon: Man (26) riskeert 3 jaar cel

Kortrijk/Zwevegem LA­GO-zwembaden Kortrijk en Zwevegem lijden 2,5 miljoen euro verlies door corona, eenmalige subsidie moet voorkomen dat schip kapseist

De coronacrisis heeft de rentabiliteit van nv S&R Kortrijk-Zwevegem zwaar aangetast. De nieuwe LAGO-zwembaden in Kortrijk en Zwevegem hebben 2.533.054 euro verlies geleden. Omdat er sprake is van overmacht kennen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem een eenmalige subsidie van 1.266.527 euro toe. Beheerder LAGO doet een kapitaalsverhoging met hetzelfde bedrag in de nv. Zo dragen ze elk de helft van de verliezen. Al is er ook kritiek op die aanpak.

10:35