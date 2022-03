Voor het eerst sinds 2019 weer 1 mei festival, volksfeest ruilt Begijnhofpark voor Mandelaplein in: “Muzikaalste plein van Kortrijk”

KortrijkEr is voor het eerst sinds 2019 weer een 1 mei festival. De edities in 2020 en 2021 werden door de coronacrisis geschrapt. Nieuw is dat het gratis toegankelijke 1 mei festival de komende jaren van het Begijnhofpark naar het Nelson Mandelaplein verhuist.

De vzw Mayday Mayday kan weer voluit gaan, op 1 mei 2022. Traditioneel wel niet in het Begijnhofpark omdat daar (voorbereidende) werken begonnen zijn in het vroegere museum 1302 in de Groeningeabdij. De abdij wordt namelijk tegen september 2024 omgevormd tot een vernieuwende en laagdrempelige tentoonstellingssite op het hoogste niveau, met als centraal thema alles rond beeldende kunst. Binnenkort start daar ook een archeologisch onderzoek.

Dus moet het gratis toegankelijke 1 mei festival, traditioneel goed voor zo’n 5.000 bezoekers, verkassen. Niet enkel dit jaar, maar ook in 2023 en 2024. De organisatoren trekken naar het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide. Dat is het plein naast het zwembad LAGO Kortrijk Weide, waar je eind 2019 nog een overrompeling had toen het Warmste Week dorp van Studio Brussel er was.

“Nadat we twee jaar op onze honger bleven zitten, is het eindelijk weer zover. Het 1 mei festival is terug, deze keer op het muzikaalste plein van Kortrijk. Nieuw als locatie, maar het concept blijft zoals in het Begijnhofpark. Vaste ingrediënten zoals een dranktent, kinderdorp, eetdorp en familiebarbecue voor vijfhonderd man ‘s middags blijven overeind”, klinkt het bij de organisatie. “Het Mandelaplein is groter dan het Begijnhofpark, maar we jagen niet op extra publiek. We houden het op maximum 5.000 bezoekers. We lagen lang stil, maar het ziet er goed uit nu we met de coronamaatregelen in code geel zitten. Het gaat trouwens niet over een definitieve verhuis naar het Nelson Mandelaplein. Vanaf 2025 keert het 1 mei festival terug naar het Begijnhofpark.”

ILA, al drie weken op 1 in de Afrekening op StuBru, komt optreden

ILA komt

De line-up voor het festival 1 mei 2022 is al bekend. Matthias ‘Rijmtekkie Spansman’ Debosschere, bekend in de Belgische hip hop, opent het festival om 15 uur. Daarna volgen de alternatieve popgroep The Calicos en ILA, één van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting. ILA staat met ‘Leave Me Dry’ al weken bovenaan De Afrekening op Studio Brussel. De Brusselse Sabina Nurijeva alias Chibi Ichigo, ze zingt in het Nederlands en Russisch op opzwepende elektronische muziek, komt ook. Headliner is de bekende Belgische garagerockband Equal Idiots, waarna er tot ‘s avonds laat nog een stevige party is met een dj-set van Asfalt & Friends.

de affiche van het 1 mei festival