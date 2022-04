Voor het eerst in drie jaar weer échte Rode Kruis stickeractie

Marke Auto over de kop na aanrijding geparkeerd voertuig

In de Rekkemsestraat in Marke is in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval gebeurd. Een Auto knalde tegen een geparkeerd voertuig en belandde daarna op zijn dak. De drie inzittenden kwamen er met de schrik vanaf. De bestuurster had gedronken.

17 april