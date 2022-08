Voor het eerst cohousing in Kortrijk, project met 15 appartementen komt in beschermd monument aan nieuw stadspark De Paulientjes en Broeltorens

KortrijkTussen de Groeningestraat en het nieuwe stadspark Paulientjes komt het eerste cohousingproject van Kortrijk. Dat is én privé wonen én ruimtes met je buren delen. De bouwaanvraag wordt in 2023 ingediend. De vijftien appartementen zijn tegen midden 2026 instapklaar. Geïnteresseerde kopers kunnen zich vanaf nu aanmelden. Vraaggestuurd bouwen, bewoners denken mee over alle ruimtes, zet de traditionele projectontwikkeling op zijn kop.

Cohousing Projects uit Wommelgem kocht het zeventiende eeuwse Huis De Kroon en het achttiende eeuwse Huis Chomé, vroeger een klooster en schoolgebouw van het vroegere Instituut Ten Broele. Over welk investeringsbedrag het gaat, wordt niet gecommuniceerd, wegens interne keuken. Het pand geeft aan de achterkant uit op de Broeltorens en stadspark De Paulientjes. Het is een unieke locatie voor cohousing.

Het beschermd monument wordt omgebouwd tot vijftien appartementen met ruime gemeenschappelijke delen zoals een gastenkamer, wassalon, coworkingspace, bib, atelier, fietsenstalling… Dat is het idee van cohousing: naast een eigen privéwoongedeelte met bijvoorbeeld je eigen keuken deel je ruimtes en spullen met je buren. Cohousing zijn woonprojecten voor en door bewoners, met een divers publiek.

“Het grote onbekende schrikt soms af, maar je deelt voor alle duidelijkheid niet alles, in je eigen appartement heb je nog altijd alle privacy. We gaan hier een mix van jong en oud, koppels, alleenstaanden, gezinnen… proberen te laten wonen”, zegt gedelegeerd bestuurder Federico Bisschop van Cohousing Projects.

Volledig scherm Wout Maddens geeft tekst en uitleg © Henk Deleu

Nu het pand gekocht is en er met Dehullu een architect is, start de zoektocht naar geïnteresseerden. Bewoners mogen en moeten meedenken om een ontwerp uit te werken dat netjes aansluit bij hun behoeftes. Aanmelden kan via www.cohousingprojects.com/interesseformulier, ook om meteen van de startdatum van het project en het vervolg op de hoogte gebracht te worden. De geïnteresseerden leren elkaar stap voor stap kennen, er wordt tijd voor genomen. Bewoners kunnen verder aandeelhouder worden van Cohousing Projects. Het is nu nog te vroeg om te weten hoeveel een appartement zal kosten. “Maar de prijzen gaan vergelijkbaar met wat je hier in de onmiddellijke omgeving hebt, het zal met andere woorden niet goedkoop zijn”, vertelt Federico Bisschop.

“We zijn niet vies van een uitdaging zoals dit beschermde pand. Ze lenen zich vaak tot unieke woonprojecten. We bouwden eerder al in kerken en kloosters. In je eigen appartement heb je alle privacy. Daarnaast kies je zelf hoe vaak je de gemeenschappelijke delen gebruikt. De bedoeling is om efficiënter om te gaan met ruimte en spullen. Als kind leren we allemaal ons speelgoed delen, maar als volwassene willen we plots een eigen grasmachine. Laten we het goede voorbeeld geven”, zegt zaakvoerder Eef Tanghe van Cohousing Projects.

Volledig scherm Eef Tanghe van Cohousing Projects © Markant/Dennis Van der Haegen

Er gaat ook aandacht naar energetisch en ecologisch bouwen. “Dan gaa het over een heel goeie isolatie, vloerverwarming, warmtepompen… Zonder gas, want we evolueren naar een tijd zonder gas”, zegt Bisschop.

“Als stadsbestuur stimuleren we diversiteit in het woonaanbod en durven we ook experimenteren met cohousing. Daarom ondersteunen we dit project. Het is trouwens de laatste fase van het project op de site van het voormalig Instituut Ten Broele, waarbij al zo’n zeventig appartementen zijn gebouwd”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Palend aan waar het cohousing project komt, heb je nog een beschermde kapel in de Groeningestraat. Daar komt mogelijk een horeca-invulling, maar hier is vastgoedontwikkelaar Immogra aan zet.

