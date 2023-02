Voor het eerst Bitcoin Bootcamp in Kortrijk: “Mensen zijn onterecht bang van crypto technologie, wij verbreden hun wereldbeeld”

Zelfs strafste tovenaar krijgt geen leven meer in Harry Pot­ter-win­kel: filialen dicht na faillisse­ment

Tot anderhalf uur stonden bezoekers aan te schuiven, toen begin september 2021 de eerste Vlaamse Harry Potter-winkel opende in de Doorniksestraat 11 in Kortrijk. De keten achter de winkels, The Wizard Store, is failliet verklaard.