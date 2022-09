Voor bijna 3.000 euro boetes geïnd tijdens controle op zwaar vervoer

In de Markegemstraat in Dentergem werden 20 vrachtwagens doorgedreven gecontroleerd. Dat leverde 2 processen-verbaal van waarschuwing op, voor een keuring én een verzekering die niet in orde was. Daarnaast werd 1.320 euro geïnd voor een overtreding op rij- en rusttijden, en 300 euro voor inbreuken tegen de regelgeving inzake uitzonderlijk vervoer. Eén bestuurder was niet in orde met het rijbewijs en zal zich daarvoor moeten verantwoorden in de politierechtbank. Op de N382 in Wielsbeke werden 15 vrachtwagens gecontroleerd. Ook daar kreeg een trucker een waarschuwing omdat de verzekering van zijn vrachtwagen niet in orde bleek. Een andere bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor inbreuken op het correct gebruik van de tachograaf. Daarnaast werd 990 euro geïnd voor een vergunning die niet in regel was, samen met 55 euro voor een overtreding tachograaf.