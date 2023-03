Voltooiing ziekenhuiscampus AZ Groeninge op Hoog Kortrijk start in april

ASSISEN KOTMOORD. “Youlia is vermoord met 40 messteken, waarvan sommige tot op het bot”: wetsdok­ters vernieti­gen verhaal beschuldig­de

Een veertigtal messteken had Youlia Soboleva (19) in haar lichaam. Het meisje maakte volgens de wetsdokters een gruwelijke doodsstrijd mee. “Ze zat wellicht met haar handen op haar hoofd om zich te verdedigen”, beschreven ze. Mohammad Musawi (24) ontkent dat hij z'n ex doodstak, maar zijn verhaal lijkt na de getuigenis van de artsen steeds ongeloofwaardiger. Hieronder het relaas van de feiten.