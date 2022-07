Volg Red Flames tegen Frankrijk in zomerbar Barra Dentra

De match wordt gespeeld in het New York Stadium in Rotherham (South Yorkshire) in Engeland. Sporza zendt de wedstrijd in Group D live uit. U kan die wedstrijd ook volgen in Barra Dentra op het einde van de Graaf Karel de Goedelaan, op een parking van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Waar de stad vroeger een containerpark had, is er nu een nieuwe zomerbar. De wedstrijd volgen kan er op twee breedbeeldschermen.