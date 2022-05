Volg mee wanneer uw straat wordt geveegd: Kortrijk lanceert online kaart

Kortrijk is 80 vierkante kilometer groot en telt ruim duizend straten. Altijd al eens willen weten waar en hoe vaak de drie straatveegmachines, de hogedruk- en heetwaterreiniger en de zes straatafvalzuigers straten poetsen in Kortrijk en deelgemeenten? Voortaan kan je dat bekijken op een online volgkaart, via de site van de stad.

“Zo zien we ook zelf welke straten we nog moeten vegen. En we kunnen zo het wagenpark beter beheren. Want we krijgen verder een zicht op brandstofverbruik, slijtage en afgelegde kilometers, waardoor we het onderhoud van de voertuigen beter kunnen plannen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Ook de twee vuilniswagens hebben nu een track-and-tracesysteem. Het IT-team van de stad maakte de toepassing zelf, met hulp van Arcgis, waardoor de jaarkost maar 1.633,50 euro is. Het systeem wordt binnen enkele maanden al geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar andere machines en wagens. Het pilootproject loopt tot begin 2027.