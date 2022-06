VOLG HIER SINKSEN 22. Voorbije regen breekt feesten niet, Kortrijk klaar voor derde wilde nacht op rij

Kortrijk Lina (22) vernieuwt bagelsalon Ode’s: “We serveren nu ook aperoplan­ken en zijn langer open”

Lina Rigole, dochter van Karen Pattyn (47) en Fitzgerald Rigole (48), neemt Ode’s over. Het bagelsalon is vernieuwd. “Horeca zit in onze familie, ik heb er al heel mijn leven meer interesse in dan in studeren”, glimlacht Lina. “De Grote Kring is een aangenaam pleintje, ik ben hier graag omdat iedereen het met elkaar kan vinden. En voor de klanten is het leuk zitten, in de zon.”

