VOLG HIER SINKSEN 22. Hét bevrijdingsfeest van Kortrijk overtreft alle verwachtingen, op naar zondag!

Marke / Bissegem Brugdek voor Leiebrug tussen Marke en Bissegem aangekomen

Het Brugdek voor de Leiebrug tussen Marke en Bissegem is aangekomen in Kortrijk. Het ding weegt maar liefst 500 ton, is 80 meter lang en 11 meter breed. Het stalen brugdek werd per boot vanuit Gent tot aan het montageterrein in Kortrijk gevaren.

4 juni