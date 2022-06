VOLG HIER SINKSEN 22. Hét bevrijdingsfeest van Kortrijk barst los

Brugge/Tongeren INTERVIEW. Nadia Lorenzetti, de topadvoca­te met Italiaanse roots op het Aqui­no-pro­ces: “Als vrouw moet je ballen hebben in deze job”

“Ik roep niet elke zitting, maar als ik kwaad ben, komt de Italiaanse furie in mij naar boven.” Nadia Lorenzetti (44) voelt zich perfect thuis in de mannenwereld die justitie nog steeds is. Al 21 assisenzaken heeft ze intussen op de teller, waaronder zelfs één vrijspraak. Maar met Aquino heeft ze net haar meest beladen proces ooit achter de rug. “Je mag niet wakker liggen van dit werk, want anders hou je het niet vol”, zegt Lorenzetti.

