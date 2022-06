VOLG HIER SINKSEN 22. Bakken regen vergalt start op zondag, drama voor rommelmarkt

Kortrijk Werken voor aanleg glasvezel­net­werk Proximus veroorza­ken opnieuw gaslek in Kortrijk

Voor de zoveelste keer in de voorbije maanden is donderdagvoormiddag in de Kortrijkse binnenstad een gaslek ontstaan bij werken in opdracht van telecomoperator Proximus. Een leiding op lage druk werd geraakt, maar het lek kon al snel gedicht worden. Evacuaties waren niet nodig.

