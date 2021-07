Voetganger sterft na aanrijding door roekeloze automobilist in centrum van Kortrijk: “We konden nog met twee wegspringen, hij was te laat”

Kortrijk Tijdelijke trap voor werken stations­pro­ject in Kortrijk verdwenen

9 juli De tijdelijke trap voor fietsers en voetgangers die sinds februari 2020 in de Zandstraat langs de kant van de Kongoweg was opgesteld in het kader van de werken voor het stationsproject is verdwenen. De aannemer moet in deze zone rioleringswerken uitvoeren en de aansluitingen van de wegtunnel met de ondergrondse parking maken.