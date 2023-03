Voetbalartiest die schitterde met Ronaldo bezoekt Touzani Cup in Kortrijk

Het is de sociaal-sportieve werkingen Red Side Academy en Himilo na tweeënhalf jaar proberen eindelijk gelukt: Soufiane Touzani naar Kortrijk halen. De straatvoetballer bezocht zondagnamiddag de Touzani Cup in sportcentrum De Lange Munte op Hoog Kortrijk. De Rotterdammer is een fenomeen en inspiratiebron voor vele jonge voetballertjes.

De pionier van freestyle voetbal heeft een eigen YouTube kanaal, Touzani TV, met ruim een miljoen abonnees. Eén van zijn bekendste filmpjes is tijdens een bezoek bij superster Cristiano Ronaldo, goed voor 20 miljoen views.

Touzani is dan ook een voorbeeld voor duizenden straatvoetballers. Omdat hij weet wat doorzetten betekent. Toen hij jaren geleden op weg leek naar het profvoetbal, werd bij hem namelijk een ernstige vergroeiing aan de wervelkolom vastgesteld. Weg profcarrière, maar hij vocht terug door zich te bekwamen in voetbalkunstjes.

© Henk Deleu

Soufiane Touzani draagt in dat kader Red Side Academy en Himilo een warm hart toe, omdat ze de (kwetsbare) jeugd van zeker 25 nationaliteiten de kans geven om te voetballen op pleintjes. Hij leerde hun werking op tornooien in Nederland kennen. “Het is bijzonder om te zien hoeveel kinderen en jongeren ze mooie momenten bezorgen. Ze bereiken elke week tot vierhonderd voetballers. Daarvoor kom ik dan ook graag naar Kortrijk”, stelt Soufiane Touzani (36).

Quote Al deze kinderen en jongeren dromen ervan om profvoet­bal­ler te worden. En als dat niet lukt, is er altijd een andere uitweg. Touzani is daarvoor een rolmodel Younes en Youssef El Haddaji, Red Side Academy

“Het is een eer om hem op de Touzani Cup te ontvangen. Al deze kinderen en jongeren dromen ervan om profvoetballer te worden. En als dat niet lukt, is er altijd een andere uitweg, zoals Touzani aantoont. Hij is een rolmodel, een voorbeeldfiguur”, vertellen tweelingbroers Younes en Youssef El Haddaji (25) van de Red Side Academy. Red Side Academy en Himilo betaalden een vrij fors bedrag om Touzani naar Kortrijk te halen.

© Henk Deleu

De fans kwamen alvast van heinde en verder naar SC De Lange Munte om Touzani te groeten en met hem op de foto te gaan. Touzani nam ook de tijd om allerlei vragen te beantwoorden. Alles verliep ordentelijk, dankzij de hulp van vrijwilligers van Refu Interim. Dat is een organisatie die nieuwkomers in België begeleidt.

De tweelingbroers El Haddaji richtten Red Side Academy vijf jaar geleden op. Een van hun beweegredenen was om Gino Derveaux zaliger te eren, de bezieler van het project om kwetsbare jongeren de kans te geven om te voetballen. De stad Kortrijk sloot in 2021 nog een samenwerkingsovereenkomst met Red Side af, om vanuit het budget jeugdwelzijn 100.000 euro in infrastructuur voor pleintjeswerking te investeren.

“Het gaat over een kunstgras ondergrond in de sportschuur bij KVK Jeugdacademie, herstellen van ondergrond en plaatsen van een omheining aan het pleintje bij KSV Kortrijk, herstellen van de toplaag in kunstgras en plaatsen van nieuwe doelen in het Pradopark en het herstellen van ondergrond en omvormen tot voetbalveld van tennisterrein Wembley”, legden schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit) en schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit) eerder uit.

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

