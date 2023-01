Vlogger Hannes (40) veilt wenskaart voor kansarme jongeren, hoogste bod tot nu toe is 250 euro

Kortrijk/Poperinge Amper 2 weken 18 en al gewelddadi­ge diefstal in K in Kortrijk: “Hij duwde winkelbe­dien­de van de roltrap”

Amper 2 weken had een jongeman uit Poperinge zijn achttiende verjaardag gevierd toen hij in winkelcentrum K in Kortrijk in de kledijwinkel voor jongeren New Yorker een gewelddadige diefstal pleegde. Hij duwde daarbij een winkelbediende van de roltrap. Voor zijn proces op de rechtbank in Kortrijk daagde hij woensdag niet op.

