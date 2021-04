Vlogger Hannes (39) vindt gestolen elektrische fiets in Roubaix: “Tien agenten beschermden me”

Zuid-West-Vlaanderen “Eindelijk daling”: Coronacij­fers nemen duik(je) in Zuid-West-Vlaanderen

8:11 De coronacijfers nemen een duik(je) in Zuid-West-Vlaanderen, met 924 positieve gevallen in de week van woensdag 24 maart tot en met dinsdag 30 maart. Dat is een daling van 9 procent, vergeleken met een week geleden. In Kortrijk is dat 13 procent minder. “Eindelijk een daling, al blijven we wel op een zeer hoog niveau zitten. We zitten ook boven het gemiddelde in België”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.