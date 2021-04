Vlogger Hannes (39) gaat op zoek naar gestolen fiets in beruchte buurt in Roubaix: “Tien agenten moesten me beschermen”

Heule/Marke “Thomas is mijn grootste supporter”: Griet wandelt 100 kilometer voor ziek neefje

25 maart Griet Desmet (38) uit Heule wandelt het tweede weekend van april 100 kilometer om Thomas (8) een hart onder de riem te steken. Haar neefje heeft kanker. De opbrengst van de wandeltocht gaat naar het kinderrevalidatiecentrum van het UZ in Gent, de Cliniclowns en het gezin van Thomas. “Hij is mijn grootste supporter. Thomas moedigt mij aan en geeft me leuke attenties. Mijn ultieme doel is om de honderd kilometer in één stuk af te leggen, zonder te stoppen.”