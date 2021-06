Vliegtuigbom gevonden op Pottelberg: buurtbewoners geëvacueerd

Er is een perimeter van 100 meter ingesteld. De Damiaanschool en het kinderdagverblijf Speelberg zijn ontruimd. Kinderen zijn met een bus weggebracht. Omwonenden worden naar jeugdcentrum Tranzit geëvacueerd. Ook de Pater Damiaanstraat is afgesloten. Ook daar worden bewoners geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De ontmijningsdienst DOVO is onderweg. Het gaat over een bom van een meter op anderhalve meter. Het springtuig werd geraakt tijdens de graafwerken. DOVO heeft trouwens de handen vol, want net vandaag is er ook een bom aangetroffen in de Rodenburgstraat in de wijk Rodenburg in Marke.