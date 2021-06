Vliegtuigbom gevonden op Pottelberg, bewoners worden geëvacueerd

Kortrijk Corona-uit­braak in Rhi­zo-school raakt onder controle: nog 4 extra vastgestel­de besmettin­gen

5 juni Er was eerder deze week sprake van 40 vastgestelde besmettingen en ruim 300 leerlingen in quarantaine, na een corona-uitbraak in de Rhizo-school Sport en Lifestyle in de Deken Camerlyncklaan in de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk. Donderdagochtend werden alle 369 leerlingen en personeelsleden, die niet in quarantaine zaten en op school waren, nog eens preventief getest.