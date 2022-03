Vlastreffen houdt op te bestaan na 32 jaar: “We kunnen het niet meer bolwerken”

Kortrijk/Brakel/HarelbekeHet Vlastreffen, een motortreffen voor goede doelen, houdt na 32 jaar voorlopig op te bestaan. “Het is geen vroege 1 april grap, het is bittere ernst. We sluiten onze vzw af. Kandidaat-overnemers zijn zeker meer dan welkom”, zegt voorzitter Jo Foubert.

Het Vlastreffen, gesticht door Kortrijkzaan André Vandenbroucke (87) in 1990, houdt op te bestaan in zijn huidige vorm. Er komt voorlopig geen 32ste editie op zondag 28 augustus 2022. De laatste editie op zondag 29 augustus 2021 lokte nog 1.500 deelnemers. “We zetten een punt achter deze rollercoaster omdat het organiseren van het Vlastreffen praktisch een voltijdse job is geworden, wat niet de bedoeling kan zijn en niet meer combineerbaar is met onze huidige functies”, laat het bestuur in een verrassende mededeling weten.

“Bestuursleden en medewerkers spendeerden heel veel vrije tijd om er elk jaar opnieuw een fantastisch evenement van te maken. Deelnemers hebben er geen besef van, maar elk straatje van de route wordt schriftelijk aangevraagd bij elke betrokken gemeente en stad. En elk jaar opnieuw worden we in meerdere gebieden geweerd, zodat het voor ons haast onmogelijk wordt om een mooi alternatief aan te bieden als route. Er is verder maandenlang lobbywerk nodig om een prachtige middagstop te verzekeren, met aanvragen en meetings in meerdere steden en gemeenten. Telkens zonder de zekerheid dat alles werkelijk zal kunnen doorgaan. Het bracht ons vele slapeloze nachten en kopzorgen.”

Het motortreffen kreeg in 2004 het bezoek van prins Laurent en prinses Claire © Anckaert

“Het is daarom met spijt in het hart, maar toch met enige fierheid van wat we de afgelopen jaren verwezenlijkten, dat er waarschijnlijk voor de tweede keer in de geschiedenis (de 31ste editie op zondag 30 augustus 2020 sneuvelde door de coronacrisis, red.) geen Vlastreffen zal plaatsvinden. Wat ooit startte als een klein motortreffen, bouwden we samen met vele vrijwilligers verder uit tot een waar motor-event, die de motorrijder opwaardeerde en in een heel ander daglicht plaatste. We bedanken de vele vrijwilligers, bezoekers, sponsors en vooral de trouwe deelnemers voor hun jarenlange steun.”

Fakkel doorgeven

“Indien mogelijk, geven we de fakkel graag door aan nieuw bloed, om het Vlastreffen verder te laten evolueren. We dragen het materiaal, de contacten en onze know-how met plezier over aan eventuele kadidaten”, aldus het bestuur van het Vlastreffen. “Het Vlastreffen organiseren valt niet te onderschatten, we kunnen het echt niet meer bolwerken”, vertelt voorzitter Jo Foubert. “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Maar ‘every ending has a new beginning’. Wie wil overnemen, is van harte welkom”, aldus de voorzitter.

Ook Père Gilbert bezocht het Vlastreffen, hier in 2009 in café Tempeliers met toenmalig uitbater Gaston Laverge © JVK

Vorig jaar ging de rit vanuit Kortrijk via een middagstop in Brakel naar brouwerij De Brabandere in Bavikhove. Van daaruit ging het in colonne naar Kortrijk, om er aan te komen op de verlaagde Leieboorden.

Het Vlastreffen ken een rijke geschiedenis. Zo bezochten in 2004 prins Laurent en prinses Claire het motortreffen. En in 2008 kwam de bekende ‘rock priester’ Père Gilbert langs.

Wie interesse heeft in een overname en contact wil opnemen: info@vlastreffen.be.

Stichter André Vandenbroucke nam in 2014 afscheid van het Vlastreffen © Johan Anckaert