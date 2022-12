‘Vlaanderen zingt kerst’ steunt armenzorg in Kortrijk

De aanwezigen brengen samen het kerstverhaal in twintig bekende liederen. De toegang is gratis. Volgen is makkelijk, er liggen straks zangbundels klaar. Er wordt wel vriendelijk aan de aanwezigen gevraagd om een vrije bijdrage te doen. De opbrengst gaat integraal naar De Ark en de sociale winkel Potpourri, waar mensen in nood terecht kunnen. Er is na de samenzang, die een uur duurt, nog een gratis aangeboden receptie, ook in de Sint-Maartenskerk.