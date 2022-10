Vlaamse Volksbeweging hekelt tweetalige affiche voor Halloweentocht in Kortrijk: “Hoe kunnen nieuwkomers zich integreren als ze zo bepamperd worden”

KortrijkDe Vlaamse Volksbeweging Zuid-West-Vlaanderen is in een kramp geschoten bij het zien van een affiche voor een Halloweentocht in park De Dubbele Haagjes in Kortrijk. De affiche is namelijk in het Nederlands en het Engels opgesteld. “We overwegen klacht in te dienen.”

Het buurtcomité Wij(k) De Parken stelde de affiche in het Nederlands en het Engels op. “We hebben er het raden naar wat de meerwaarde van deze tweetaligheid is”, reageren Jan Bossuyt, Dorine Weedaeghe, Hans Van Hove en Frederik Vlaminck van de Vlaamse Volksbeweging. “Is er een Britse enclave in deze wijk? Voert het buurtcomité promotie in Groot-Brittannië? Zijn er taalfaciliteiten voor het Engels in Kortrijk? Het is een vorm van omgekeerde integratie. Hoe kunnen nieuwkomers zich integreren in onze Vlaamse stad als ze bepamperd worden in een andere taal? We herinneren de stad graag aan een antwoord van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht op een vorig initiatief, dat meertalige info verspreidde (het artistiek buurtproject Vraagstraat, nvdr). Toen werd een klacht ontvankelijk en gegrond bevonden. We overwegen een nieuwe klacht in te dienen.”

Volledig scherm Park De Dubbele Haagjes in de Sint-Denijsestraat, waar de komende Halloweenwandeling start en aankomt. © Henk Deleu

“Wij vragen buurtcomité Wij(k) De Parken eens goed na te denken over deze verkeerde werkwijze. Ook vragen we aan de stad Kortrijk of dit wel kan aanvaard worden. Buurtcomités zijn zelfstandig, maar krijgen een subsidie van de stad, maken gratis gebruik van ontmoetingscentra en ontlenen gratis materiaal.”

Quote We hebben maar één ambitie en dat is het schrijven van een zo laagdrempe­lig mogelijk buurtver­haal voor iedereen, waarin we bruggen bouwen Peter Deschamps, Wij(k) De Parken

Wij(k) De Parken ligt in het zuiden van de stad. De buurt wordt geflankeerd door de Doorniksewijk, Wandelweg, Zwevegemsestraat, Burgemeester Gillonlaan en Mayeurlaan en Doorniksesteenweg. Het is een buurt met naast Kortrijkzanen ook veel studenten en voor een derde ook nieuwkomers. “We stellen net tweetalige affiches op omdat we een comité willen zijn voor àlle buurtbewoners. Het is niet de eerste keer dat we het zo aanpakken en we hebben het afgetoetst met de stad Kortrijk. Net om integratie een handje te helpen, want door die tweetaligheid proberen we elkaar beter te bereiken. We hebben maar één ambitie en dat is het schrijven van een zo laagdrempelig mogelijk buurtverhaal voor iedereen”, reageert Peter Deschamps van Wij(k) De Parken.

“Ik ben het er trouwens mee eens dat nieuwkomers Nederlands moeten leren, maar dat belet niet dat we als een tussenstap tweetalige affiches mogen opstellen. Nogmaals: het is ons enkel te doen rond het zo laagdrempelig mogelijk bouwen van bruggen”, besluit Deschamps.

De Halloweentocht vindt op maandag 31 oktober, van 16 tot 22 uur, plaats in park De Dubbele Haagjes in de Sint-Denijsestraat 156. Kom verkleed naar de wandeling van drie kilometer en geniet nadien van broodjes en soep. Deelnemen kost drie euro. Inschrijven via pds.deschampsgmail.com.

Volledig scherm Park De Dubbele Haagjes aan de Sint-Denijsestraat, start en aankomst van de komende Halloween wandeling © Henk Deleu

Volledig scherm Jan Bossuyt, van de Vlaamse Volksbeweging Zuid-West-Vlaanderen © Vlaamse Volksbeweging

Volledig scherm De affiche waar de discussie over gaat © Vlaamse Volksbeweging

