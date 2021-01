Vlaamse taxichauffeur ontsnapt maar nipt aan laffe aanval in Roubaix: “Klant trommelde via gsm zijn vriendjes op”

Kortrijk Leerlingen dragen spontaan mondmasker om kwetsbare klasgenoot te beschermen: “Die kameraad­schap is zo mooi”

27 januari Prachtig gebaar van de achttien leerlingen van het zesde leerjaar van juf Charlotte Bonte, in het Sint-Amandscollege Zuid. Om een kwetsbare klasgenoot te beschermen, houden ze spontaan hun mondmaskers aan in de klas. “Die kameraadschap is zo mooi”, zegt directeur Jan Luts. Meer nog: ondertussen hebben alle vijfde en zesde leerjaren op school beslist om mee te doen.