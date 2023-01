Vlaamse regering fluit stad Kortrijk terug: geen indexering van belasting op masten en pylonen

Kortrijk “Er valt elk jaar wel iemand flauw van de warmte”: stadsbios­coop Budascoop krijgt opknap­beurt van 1,17 miljoen euro voor meer comfort bezoekers

De Vlaamse regering maakt 500.000 euro subsidie vrij voor kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Het geld is welkom om de Budascoop grondig op te knappen. Zo is het vervangen van verwarming, ventilatie en luchtkoeling dringend. Budascoop is een populaire bioscoop. In 2022 werd de kaap van 50.000 bezoekers gehaald.

