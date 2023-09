Vlaams Belang wil dat Van Quickenborne functie als titelvoerend burgemeester neerlegt, maar Vandenberghe countert: “Stop met zelf rechter te spelen, mijnheer Vermeersch”

Eline (43) bouwt bel-etage uit 1963 om tot moderne woning: "Duurzaam huis, met sixties touch”

Kortrijk heeft een Sundae Huis. Elf maanden lang verbouwde Eline Rousseau een bel-etage uit 1963. Ze bracht haar avontuur via haar online interieurplatform Sundae.be in beeld. Het resultaat is een moderne en instapklare gezinswoning. Eline leidt ons rond in haar tweede Sundae Huis. “Liefst 1,2 miljoen interieurfanaten volgden in 2022 de verbouwing van het eerste, in Roeselare.”