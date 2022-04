Vlaams Belang voert actie tegen hoge brandstofprijzen: “Tanken moet terug betaalbaar worden”

KortrijkDe partij Vlaams Belang heeft dit weekend in Kortrijk actie gevoerd tegen de hoge brandstofprijzen. De partij vindt de door de regering genomen maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen totaal ontoereikend. “Wat mensen terugkrijgen is een aalmoes.”

“We betalen ons blauw aan de pomp”, zegt kamerlid en fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Het maakt niet uit of je benzine of diesel tankt, bij elke tankbeurt wordt onze portemonnee leeggeschud. En voor elke liter die de burger koopt, gaat een liter naar de staat, want de helft van de brandstofprijzen bestaat uit belastingen. Het wordt tijd dat ze in de Wetstraat luisteren naar de mensen in de Dorpstraat: maak tanken terug betaalbaar!”

Vadertje staat

Zaterdagochtend hield het Vlaams Belang een korte prikactie aan het Esso tankstation in de Doorniksesteenweg in Kortrijk. De partij deed dat uit onvrede met het volgens haar “magere energieakkoord van paars-groen.” De maatregelen die regering nam tegen de brandstofprijzen noemt kamerlid en fractieleider Wouter Vermeersch absoluut ontoereikend.

“Van elke twee euro die we aan een liter brandstof moeten uitgeven, graait de overheid er één”, aldus Vermeersch. “En van die euro geeft vadertje staat nu 17 cent terug. Dat is een aalmoes, want ondanks deze zelfverklaarde grote inspanning ontvangt de staat nog altijd meer inkomsten via brandstofbelastingen dan een jaar geleden. Hoog tijd dus dat die meerinkomsten terugkeren naar de mensen.

Nationale campagne

Het Vlaams Belang stelt drie concrete maatregelen voor om dat te bereiken. “Eén: verlaag de btw op brandstof naar 6 procent. Twee: verlaag de accijnzen op brandstof niet met een luttele 17 cent, maar naar het door de EU toegelaten minimum, goed voor meer dan 25 cent. En drie: voer een tijdelijke plafondprijs in van 1,60 euro, de prijs van voor de crisis. Want tanken moet terug betaalbaar worden.”

De actie van Vlaams Belang Kortrijk kadert in een bredere nationale campagne voor ‘betaalbaar tanken’ die in de komende dagen wordt uitgerold op 25 locaties in West-Vlaanderen. De partij zet een petitie op poten: betaalbaartanken.be.