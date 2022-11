Vlaams Belang trapt in Kortrijk ‘een hart voor onze mensen’ campagne af: “Ruim 600.000 Vlamingen leven in armoede, beschamend en alarmerend”

kortrijk Boektopia zit erop, organisa­tie tevreden met opkomst van 27.650 bezoekers: “We komen zeker terug in 2023”

Boektopia in Kortrijk zit erop. Negen dagen lang was de boekenbeurs dé place to be voor de boekenliefhebber, met 12.000 titels, ruim 400 voorstellingen en tal van voorlees- en signeersessies. 27.650 mensen vonden we weg naar Xpo. En ruim 50.000 nieuwe boeken vonden hun weg naar de lezer. “En daar zijn we enorm blij mee”, zegt Jo Dupré. “Voor een tweede editie van een evenement dat we van nul hebben opgestart, is dat een prachtresultaat.”

