Vlaams Belang polst naar mening burgemeester over ‘nazicrapuul’-uitspraak van Axel Weydts, maar vangt bot: “Het is hier CSI Miami niet”

Kortrijk ‘Stuk nazicrapuul’ . Zo haalde Kortrijks schepen Axel Weydts (Vooruit) begin september op Twitter uit naar nationaal Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Vlaams Belang kaartte de kwestie nu op de gemeenteraad in Kortrijk aan. Maar burgemeester Ruth Vandenberghe gaf geen krimp: “Het is hier ‘CSI: Miami’ niet.” Axel Weydts reageerde recent op Facebook: “Ik twijfel oprecht of ik de juiste stijl hanteerde. Maar de methodes en het taalgebruik van Vlaams Belang zijn exact dezelfde zoals de fascisten gebruikten in de donkerste periode van onze geschiedenis.”

Het blijft fameus nazinderen, de ‘stuk nazicrapuul’-tweet van Axel Weydts. Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch wou er maandagavond officieel over interpelleren in de gemeenteraad van Kortrijk, maar dat werd hem kordaat geweigerd. Wouter Vermeersch pikt dat niet: “Deze weigering is een zoveelste voorbeeld van hoe ziek en uitgehold de democratie in Kortrijk wel is.”

Vlaams Belang-raadslid Carmen Ryheul omzeilde het maandagavond handig door een mondelinge vraag te stellen in de gemeenteraad en zo aan Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) toch te vragen of ze de “onaanvaardbare uitspraak” van Axel Weydts al dan niet ondersteunt. “Het is hier ‘CSI: Miami’ niet (de burgemeester had geen behoefte aan een kruisverhoor, red.), ik antwoord daar niet gedwongen met ja of nee op. Het thema hoort trouwens nu niet thuis op de gemeenteraad in Kortrijk, ik doe er dan ook geen uitspraken over”, stelde Ruth Vandenberghe.

Quote Er gaat geen week voorbij zonder dat iemand van de VB-aan­hang mij persoon­lijk aanvalt, met vaak zeer kwetsende bewoordin­gen: vuile linkse rat, sukkel, strontvent, vélojanet, zwijnskop,... schepen Axel Weydts (Vooruit)

Juiste stijl

Schepen Axel Weydts zelf hield de lippen op elkaar over zijn tweet, tijdens de eerste fysieke gemeenteraad in lange tijd, in evenementenhal Depart in Kortrijk. Axel Weydts reageerde eerder wél op zijn Facebookprofiel. We vatten zijn post samen: “Ik noemde de VB-voorzitter een ‘stuk nazicrapuul’ omdat hij leerkrachten intimideerde. Al twijfel ik oprecht of ik de juiste stijl hanteerde. Er gaat in ieder geval geen week voorbij zonder dat iemand van de VB -aanhang mij persoonlijk aanvalt, met vaak zeer kwetsende bewoordingen, die niets te maken hebben met mijn beleid. Vuile linkse rat, sukkel, strontvent, vélojanet, zwijnskop, … ik heb er intussen mee leren leven.”

Andersdenkenden aangeven

“Maar ik ben vooral bezorgd voor onze samenleving. En soms zelfs angstig. De methodes en het taalgebruik van het Vlaams Belang zijn exact dezelfde zoals de fascisten gebruikten. Dat valt niet meer te ontkennen. Vervang ‘moslims’ door ‘Joden’, ‘leugenpers’ door ‘lügenpresse’,… en je bent niet ver meer van de nazi-retoriek verwijderd. Om maar te zwijgen over de kliklijn voor ‘linkse leerkrachten’, die de jongerenafdeling van het VB installeerde. Ook onder het naziregime werden burgers aangespoord om andersdenkenden, homo’s, Joden, … aan te geven bij de Gestapo. De cultuur van mensen tegen elkaar opzetten is duidelijk dé bedrijfscultuur van het VB. En ik mag dat verwerpelijk vinden en benoemen. Want ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘de zaken durven benoemen’ zijn begrippen waar het VB fan van is. Tot het meningen of zelfs feiten zijn, die hen niet aanstaan. Wel: ‘If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck’”, aldus Weydts.

Quote Weydts heeft recht op het vrije woord, maar hij is natuurlijk schepen en een betaalde mandataris van onze stad. We mogen toch een zeker niveau en respect verwachten. Hij volhardt duidelijk in de boosheid Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch

Wouter Vermeersch: “Schepen Weydts heeft zoals iedereen recht op het vrije woord, maar hij is natuurlijk schepen en een betaalde mandataris van onze stad. We mogen toch een zeker niveau en respect verwachten. Schepen Weydts volhardt duidelijk in de boosheid. In politieke aangelegenheden spreekt een schepen namens het stadsbestuur. De vraag die wij ons nu stellen, is of het stadsbestuur en de burgemeester afstand nemen van zijn uitspraken? Het kan niet dat onze interpellatie om inhoudelijke redenen van de agenda van de gemeenteraad geschrapt werd”, aldus Wouter Vermeersch.

Procedure volgen

Gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints (Team Burgemeester): “We roepen eerst het bureau van de fractieleiders bijeen, om een beoordeling te maken. Want de interpellatie van Wouter Vermeersch gaat nu al uit van een overtreding van de deontologische code en een beoordeling van de feiten, terwijl daarvoor eerst de procedure moet gevolgd worden.”

