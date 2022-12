Vlaams Belang hekelt Russischtalige affiches, stad Kortrijk sust: “Ging over activiteit voor Oekraïners, ze kunnen nog geen Nederlands”

KortrijkVlaams Belang windt zich op over Russischtalige affiches in wijk De Lange Munte in Kortrijk, voor een activiteit in OC De Lange Munte. “Religieuze en semi-religieuze activiteiten horen daar niet thuis”, vindt fractieleider Wouter Vermeersch. “We hebben steeds goede ervaringen met de betrokken organisator. Zo houden ze komend weekend een kerstfeest in OC De Lange Munte”, reageert schepen van Ontmoetingscentra Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

De aangeplakte Russischtalige affiches in en om OC De Lange Munte in de Beeklaan, in de gelijknamige wijk aan de rand van Kortrijk, zetten kwaad bloed bij Vlaams Belang. “We stellen er ons vragen bij. Het ging om een aankondiging van een religieuze activiteit van de Russische pinksterkerk ‘Stad van Waarheid’. Hoewel de activiteit afgelopen weekend plaatsvond, hangen de affiches er ook nadien nog steeds”, vertelt Vermeersch.

“Deze activiteit ging door in een stadsgebouw, een ontwijde kerk. De aankondiging van activiteiten in stadsgebouwen kan voor ons enkel in het Nederlands. Eerder kaartten wij trouwens al de veelvuldige activiteiten van de Kortrijkse moskee in OC De Lange Munte aan. Of het nu gaat over de moskee of de pinksterkerk, de lokale overheid hoort neutraal te zijn en religieuze en semi-religieuze activiteiten horen daar dus niet thuis.”

De uitleg van Vlaams Belang klopt niet helemaal, vindt bevoegd schepen Stephanie Demeyer. Ze nuanceert de kwestie: “Religieuze en semi-religieuze activiteiten zijn niet verboden in het gebruikersreglement van onze ontmoetingscentra. In dit geval betrof het zelfs niet eens zo’n activiteit, maar een seminarie rond het gezin. De organisator was ‘De Hoop’. Dat is een socio-culturele organisatie voor Russisch sprekenden.”

“De activiteit was georiënteerd op de Oekraïense gemeenschap. Negentig procent van hun leden zijn intussen Oekraïners. Er zitten veel nieuwkomers bij, sinds de oorlog in Oekraïne. Velen kunnen nog geen Nederlands spreken of lezen. Het bestuur van ‘De Hoop’ omvat drie personen, die elk ook actief zijn in andere verenigingen, zoals de christengemeente Stad van Waarheid, die zich ook richt op de Russisch sprekende gemeenschap.”

Quote Wij hebben daar als stad weinig invloed op, in welke taal gebruikers van onze OC’s communica­tie voeren. We hebben wel met de organisa­tor afgespro­ken om affiches voor hun activitei­ten in de toekomst in het Nederlands te schrijven schepen Stephanie Demeyer

“Zij hebben deze activiteit ook naar hun achterban in het Russisch gepromoot. Wij hebben daar als stad weinig invloed op, in welke taal gebruikers van onze OC’s communicatie voeren. We hebben wel met De Hoop afgesproken om affiches voor hun activiteiten in de toekomst in het Nederlands te schrijven. We benadrukken vooral dat we met ‘De Hoop’ altijd al goede ervaringen hebben gehad. Ze organiseren komend weekend trouwens nog een activiteit in OC De Lange Munte, een kerstfeest voor kinderen”, besluit Stephanie Demeyer.

