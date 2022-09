Vives start met 10.200 studenten op Hoog Kortrijk

Grootste stijger: het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (+25 procent) met als uitschieters daar de graduaten verkeerskunde en mobiliteit (+200 procent), winkelmanagement (+141 procent), marketing- en communicatiesupport (+134 procent) en HR Support (+120 procent). Bij de bachelors zijn dat vooral businessmanagement (+150 procent) en de Engelstalige opleiding in hotelmanagement (+140 procent). De nieuwe bachelor in media & entertainment business telt een kleine 40 inschrijvingen.

Studiegebieden die ook in de lift zitten in Kortrijk zijn Onderwijs (+18 procent), Technology (+12 procent) en Sociaal-agogisch werk (+7 procent).

Nog dit: elk jaar wordt aan het begin van het academiejaar de Aureus VIVES prijs aan een verdienstelijke Vlaming uitgereikt. Dit jaar is dat aan kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut dr. Binu Singh. Ze legt zich vooral toe op ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tot 6 jaar en is de verantwoordelijke voor het zorgprogramma jonge kind binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Dr. Singh is bestuurslid van het World Association for Infant Mental Health in Vlaanderen en werkt aan infoverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding mee.