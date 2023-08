Vives krijgt 860.000 euro voor AI-projecten, rond slimmere machineparken en betere productieplanning kant en klare maaltijden

Florian en Staf stellen nieuw wandel- en fietscafé Richard voor, mis feestelijk openings­week­end niet

Waar je vroeger horecazaak de Groene Wandeling had in Bellegem, opent vanaf vrijdag 4 augustus het nieuwe wandel- en fietscafé Richard. Dat melden uitbaters Florian Delaere en Staf Loncke uit Zwevegem, vroeger gekend van jeugdhuis De Harp, op Facebook. Er bewegen in het landelijke Bellegem en Zwevegem veel fietsers en wandelaars. Er is een feestelijk openingsweekend.