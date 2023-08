Vives houdt infodag

Jean-Pier­re (69) wil wereldre­cord langste kruiswoord­raad­sel verbreken: “Het resultaat telt 308.331 woorden”

Wie dit weekend Rollie’s Rollofeesten bezoekt, kan er in het parochiecentrum een kruiswoordraadsel van 29,28 meter lang zien. Jean-Pierre Hoorens (69) hoopt er het wereldrecord mee te breken. Maar of dat zal gebeuren is nog niet zeker, want een Hongaar maakte ooit een nog langer exemplaar. “Maar die Hongaar gebruikte grotere vakjes dan mij”, vertelt Jean-Pierre (69).