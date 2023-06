Vives houdt infodag op campus, kom opleidingen ontdekken

Auteur van het boek “Goede moed, meneer de voorzitter” is overleden, Nick Desmet gaf 249 tips voor voetbal­club­lei­ders op amateurni­veau

In het AZ Groeninge Kortrijk is Nick Desmet (59) uit Wevelgem na een hartfalen gestorven. In voetbalmiddens maakte hij zich verdienstelijk bij VK Dadizele, SV Wevelgem City en RC Bissegem. In 2009 publiceerde hij het boek “Goede moed, meneer de voorzitter”, met daarin 249 tips voor voetbalclubleiders op amateurniveau.