Viva Sara Kaffée wordt Italiaans restaurant Riverso

Heule/Harelbeke Sopraan Françoise wint topprijs in New York, maak donderdag­avond muzikale reis door zonnestel­sel mee

Sopraan Françoise Vanhecke uit Harelbeke won recent een internationale prijs bij de New York Women composers Seed Money Grants, waardoor ze wereldwijd een eigen soloconcert mag doen. In 2003 ontving ze ook al een Grant. Die prijs twee keer krijgen, er is altijd een zware juryselectie, is heel uitzonderlijk. Wie Françoise Vanhecke aan het werk wil zien, dat kan deze donderdagavond al.

16 juni