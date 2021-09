Vincent Van Quickenborne verliest vader Georges (74): “Hij leerde ons om nieuwsgierig te zijn”

Georges Van Quickenborne overleed in de nacht van zondag op maandag in palliatieve eenheid Ten Oever (AZ Groeninge Reepkaai). Nadat hij deze zomer een infectie opliep. Een ziekenhuisopname, op 10 augustus, volgde. “We weten niet wat er precies scheelde. Maar hij had veel koorts en kreeg een serieuze klop, hij ging snel achteruit. Zijn lichaam was helemaal op, maar we konden met de familie nog afscheid nemen”, vertelt Vincent.

Quote Hij was de pater familias en bracht ons onder andere de liefde voor muziek bij Vincent Van Quickenborne

Georges Van Quickenborne, geboren in Petegem-aan-de-Leie bij Deinze, was cardioloog van beroep en woonde sinds 1979 samen met zijn vrouw Christiane Van Maele (73) in de Hendrik Consciencestraat in Kortrijk. Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Er zijn ook negen kleinkinderen, van wie de oudste Astrid (22) en de jongste Scott (2) is. “Hij leerde ons als pater familias om nieuwsgierig te zijn en te reizen. We maakten als kinderen veel mooie reizen en momenten mee. Hij bracht ons ook de liefde voor muziek bij. En hij wilde dat we altijd mee waren met onze tijd. Mijn vader is ook lesgever geweest in de hogeschool Vives, waar hij veel verplegers opleidde. Hij was graag gezien als mens, maar geen publiek figuur. Bescheiden en discreet”, vertelt Vincent Van Quickenborne.

Zoekactie

Georges kwam vier jaar geleden in het nieuws, nadat hij plots verdween op zijn fiets. Er volgde een grote zoekactie, die gelukkig goed afliep. Georges Van Quickenborne werd toen gezond en wel aangetroffen in Oost-Vlaanderen, dankzij een alerte patrouille van de politiezone Schelde-Leie. Georges Van Quickenborne kampte met de ziekte van Alzheimer (dementie). De pater familias hierdoor zien afglijden, hakte er zwaar in bij de familie. Zo schonk oudste zoon Vincent enkele jaren geleden nog de opbrengst van zijn evenement ‘Eten met de burgemeester’ aan Het Ventiel, een vereniging uit Hulste die mensen met jongdementie helpt. Dat was in mei 2018, dankzij tweeduizend aanwezigen in Kortrijk Xpo, zelfs goed voor een opbrengst van ruim 14.000 euro.

Uitvaartplechtigheid

De uitvaartplechtigheid van Georges Van Quickenborne vindt op zaterdag 11 september om 15.30 uur plaats in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. Vanaf 14.45 uur is er daar ook een mogelijkheid tot begroeting. De bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats Sint-Jan in de Meensesteenweg in Kortrijk gebeurt in familiekring.

