Vincent Van Quickenborne en echtgenote genieten van ochtendloopje na verijdelde ontvoeringspoging: “Bedankt voor al jullie steun”

“Ja, ik ben weer thuis met mijn familie, mijn echtgenote en mijn twee jonge kinderen van drie en zes jaar”. Dat vertelde justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) gisterenavond in de Nederlandse talkshow Op1 . Ook trad de minister in detail over de omstandigheden rondom de verijdelde ontvoeringspoging van meer dan twee weken geleden. Een foto die de Kortrijkzaan vanmorgen deelde op Instagram toont dat hij het goed stelt na de beproeving die hij en zijn gezin onlangs moesten ondergaan.

Op de foto poseert Van Quickenborne naast zijn vrouw Anouk tijdens een ochtendloopje onder een felblauwe hemel. “What doesn’t kill you makes you stronger. Dank voor al jullie lieve woorden/berichten/kaartjes/telefoontjes/brieven/bloemen/… van steun. Never surrender!”, klinkt het onder andere.

Op de Nederlandse televisie getuigde Van Quickenborne gisteren nog hoe hij en zijn gezin vorige maand in een safehouse belandden. “Kort nadat ik terug was uit New York (waar hij de Algemene Vergadering van de VN bijwoonde, red.), kreeg ik een telefoontje van de federale procureur van het landelijke parket”, aldus van Quickenborne. “Hij belde met de mededeling dat hij slecht nieuws voor mij had en dat ik bedreigd werd.”

Uit het telefoontje blijkt ook dat de bedreiging wel eens heel snel concreet zou kunnen worden. Van Quickenborne krijgt het advies om zelf al de nodige maatregelen te nemen. “’s Avonds gebeurde er toen iets heel vreemds in onze wijk. Een oplettende politiepatrouille hield een auto met een Nederlandse nummerplaat aan, met daarin vier inzittenden”, vertelt de minister. “De wagen was niet bekend bij de Belgische politie, de inzittenden stonden ook niet geseind, maar toch namen de dienstdoende agenten de persoonsgegevens van de vier wel op”, vertelt Van Quickenborne.

“De dag erna, op vrijdagochtend, toen ik bij de burgemeester van Antwerpen was, werd er een melding gedaan door een buurvrouw van een auto voor haar deur. Het bleek dat die auto (ook met Nederlands nummerplaat, red.) gestolen was en dat er wapens aan boord van dat voertuig waren. Dat was op honderd meter van onze deur", vertelt Van Quickenborne. “Toen is alles heel snel gegaan en zijn we in een safehouse ondergebracht en waren de veiligheidsmaatregelen heel drastisch.”

De Justitieminister vertelt verder hoe hij aan zijn jonge kinderen van drie en zes moest uitleggen dat “stoute boeven papa wilden meenemen”. Ook nu staan Van Quickenborne en zijn gezin nog “onder scherpe beveiliging”, vertelt de minister, die hoopt dat zijn kinderen daar geen trauma aan overhouden. Over het lopende onderzoek, dat samen met collega's uit Nederland gevoerd wordt, wil de hij weinig kwijt. “Alles wijst erop dat het uit de hoek van de drugsmaffia komt. Ik denk dat we in een nieuwe fase zijn beland. Dat is de fase van het narcoterrorisme.”

Onduidelijk is nog of de opdracht voor de ontvoering uit Nederland komt, maar de vier opgepakte verdachten zijn allen Nederlanders. Drie mannen van 20, 21, 29 en 48 jaar zijn voor de ontvoeringspoging aangehouden in Den Haag en Leidschendam. Eind deze maand beslist de Internationale Rechtshulpkamer of de vier verdachten worden overgeleverd aan België. Zij verzetten zich daartegen.

Van Quickenborne woont vandaag in Amsterdam de Europese conferentie aanpak georganiseerde misdaad bij. Daar komen ministers en vertegenwoordigers van Justitie en Binnenlandse zaken uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bijeen om over de aanpak van zware georganiseerde misdaad te spreken. Ook vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europol en Eurojust zijn bij de conferentie aanwezig.

