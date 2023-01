Vijfde verdachte voor aanslag op justitieminister Van Quickenborne in Nederlandse cel

Lees alles over de geplande aanslag tegen minister Van Quickenborne in ons dossier .

Leonard D.S. (29), Abdellatif M. (49), Farzad Y. (20) en Mohammed El Y. (21) worden ervan verdacht op 24 september, in opdracht van het Nederlandse drugsmilieu, een auto met een automatisch geweer, spanbandjes en flessen met benzine in de buurt van de woning van minister Van Quickenborne in Kortrijk te hebben achtergelaten. Bedoeling was naar verluidt uiteindelijk de minister te ontvoeren of een aanslag te plegen. Dat zorgde ervoor dat Van Quickenborne en zijn gezin dagenlang in een ‘safe house’ onder zware bewaking verbleven.