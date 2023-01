Vijfde verdachte voor aanslag op justitieminister Van Quickenborne blijft nog minstens 2 weken in Nederlandse cel

Kortrijk Bijna 1,5 miljoen fietsers reden door Budastraat in 2022: “Indrukwek­kend, ons fietsbe­leid werkt”

Een fietstelpaal in de Budastraat op het Buda-eiland, dat is pal in de fietszone in de binnenstad van Kortrijk, registreert sins eind september 2017. Afgelopen jaar werd de kaap van 1,5 miljoen fietsers net niet gehaald. Het waren er welgeteld 1.468.389. Het is een nieuw record en het is een stijging met 43,31 procent, vergeleken met het begin van de tellingen.

12:10