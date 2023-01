Vijfde verdachte aanslag op minister Van Quickenborne mag vanuit Nederland worden uitgeleverd

Leonard D.S. (29), Abdellatif M. (49), Farzad Y. (20) en Mohammed El Y. (21) worden er van verdacht op 24 september, in opdracht van het Nederlandse drugsmilieu, een auto met een automatisch geweer, spanbandjes en flessen met benzine in de buurt van de woning van minister Van Quickenborne in Kortrijk te hebben achtergelaten. Bedoeling was naar verluidt uiteindelijk de minister te ontvoeren of een aanslag te plegen. Dat zorgde ervoor dat Van Quickenborne en zijn gezin dagenlang in een ‘safe house’ onder zware bewaking bleven.

Garanties

De Belgische federale magistraat bezorgde de Nederlandse autoriteiten de garantie dat de verdachte, eens hij definitief is veroordeeld, zijn eventuele straf in Nederland mag ondergaan. Bovendien beloofde ons land ook dat hij na zijn overlevering in een gloednieuwe en pas geopende gevangenis zal worden opgesloten “op een wijze die in overeenstemming is met de fundamentele rechten en in het bijzonder relevante internationale standaarden, met inbegrip van voldoende individuele leefruimte, afgescheiden sanitair en dagactiviteiten buiten de cel.” Concreet: hij zal niet worden opgesloten in een cel met minder dan 3m2 individuele levensruimte, de gemiddelde minimum leefruimte van elke cel is 9 m2 inclusief vast meubilair, de gemiddelde minimum leefruimte van elke cel inclusief vast meubilair en sanitair is 11m2, de sanitaire blokken omvatten een wasbak en een toilet dat is afgescheiden van de rest van de cel door een muur of scherm, het vast meubilair omvat onder andere een tafel, kast, bed en bureau, er zal een bed zijn waardoor hij niet op de grond hoeft te slapen, er worden verschillende dagactiviteiten buiten de cel voorzien, deze activiteiten omvatten in ieder geval regelmatige wandelingen in een open koer en familiebezoeken alsook toegang tot gemeenschappelijke ruimtes, de medische zorg binnen de gevangenismuren zal van gelijke kwaliteit zijn als de medische zorg die wordt verstrekt buiten de gevangenismuren.