Vijf weekendtips voor het zuiden van West-Vlaanderen: van boeken over bier tot een paardenzegening

Marke Moeilijke ochtend­spits door ongeval op E17, net voor verkeers­wis­se­laar

Een banale kop-staart aanrijding met twee wagens zorgde maandagmorgen voor problemen op de E17 in Marke, in de richting van de Franse grens. Eén rijstrook was een tijdlang afgesloten.

24 oktober