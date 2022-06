Vijf weekendtips in het zuiden van West-Vlaanderen: volkscafeetjes bezoeken in de Westhoek, batjes doen in Izegem en koetsen bewonderen in Waregem

Kortrijk Auto met remorque krijgt klapband op E17

Op de E17 in Kortrijk is donderdagavond een spectaculair ongeval gebeurd. Een auto met een remorque waar nog een andere auto op stond, kreeg een klapband. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde in de berm. De schade aan beide voertuigen is bijzonder groot.

16 juni