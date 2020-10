Vijf studenten krijgen in totaal 1.250 euro coronaboete omdat ze samen broodje eten: “Geldklopperij, er los over”

KortrijkVijf studenten kregen recent een boete van 1.250 euro. Omdat ze samen een broodje aten op een bankje, op de Grote Markt in Kortrijk. Ze gingen licht in de fout omdat een coronamaatregel stelt dat enkel een samenscholing van maximum vier personen mag. “Dit gaat niet meer over preventie of over de strijd tegen corona, dit is pure geldklopperij”, reageert een ouder. “De politie beboet voortaan overal meteen, niet enkel in Kortrijk”, reageert burgemeester Ruth Vandenberghe.

Ze zaten met vijf gezellig op een bankje donderdagmiddag, op de Grote Markt. Genietend van de buitenlucht en smullend van een broodje. Zich van geen kwaad bewust, tot de politie opdaagde. Een samenscholing met vier personen mag nog net, maar met vijf niet. Resultaat: allemaal elk een boete van 250 euro. Dat maakt samen 1.250 euro. “De regels veranderen voortdurend, ik wist niet dat het niet mocht”, liet een student als verklaring optekenen op een formulier van de politie voor een minnelijke schikking.

Quote Ik ben jurist en heb altijd geleerd dat er een evenredig­heid moet zijn tussen inbreuk en straf. We zijn op vandaag compleet losgesla­gen. Kleinere inbreuken worden veel te zwaar gesanctio­neerd. een ouder

Volledig scherm De bankjes op de Grote Markt. De vijf studenten zaten er donderdagmiddag op zo'n bankje. © Henk Deleu

Dat beaamt ook een ouder: “De regels zijn al zestien keer of zo veranderd, wie kan er nog volgen? Ik ben jurist en heb altijd geleerd dat er een evenredigheid moet zijn tussen inbreuk en straf. We zijn op vandaag compleet losgeslagen. Kleinere inbreuken worden veel te zwaar gesanctioneerd. 250 euro per student omdat ze met vijf aan een tafel een broodje zitten te eten… komaan zeg! Dit gaat niet meer over preventie of strijd tegen corona. Dit is geldklopperij om de kas te spijzen.”

De studenten vroegen aan de agenten of vijf keer een boete van 250 euro wel in verhouding stond met de aard van overtreding. “Het antwoord was dat het stadsbestuur besliste om alles aan maximumtarief af te rekenen”, vertelt de ouder. “Zouden ze niet beter sensibiliseren, in dit geval? Het doel is boetes, wat wringt met mijn juridische opleiding. Mijn prof zei altijd: het ogenblik dat straf een doel op zich wordt, zijn we compleet verkeerd bezig”, aldus de ouder.

Quote Op school is het geen probleem als we met meer dan vier iets eten samen. Maar op de Grote Markt in Kortrijk mag het dan weer niet. We wisten totaal niet dat we in de fout gingen. We zijn geschrok­ken. 250 euro is echt veel geld hoor. een student

Volledig scherm Een formulier van de politie voor een minnelijke schikking, van een betrokken student © RV

“Het is allemaal heel verwarrend”, reageert een student. “Op school is het geen enkel probleem als we met meer dan vier iets eten samen. Maar op de Grote Markt in Kortrijk mag het dan weer niet. We wisten totaal niet dat we in de fout gingen. We zijn geschrokken. 250 euro is echt veel geld hoor.”

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) nuanceert: “Het is niet zo dat het stadsbestuur oplegt om te beboeten. Het is de federale overheid die de politie vraagt om meteen te beboeten. Niet enkel in Kortrijk dus, maar overal in België. Het gaat dan concreet over de vijf prioriteiten binnen Covid-19 alarmniveau 4: de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, het verbod op samenscholingen met meer dan vier personen, de nachtklok tussen 24 en 5 uur, de sluiting van restaurants en cafés met uitzondering van takeaway tot 22 uur en het verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur. Het gaat trouwens niet over GAS-boetes, maar over gewone boetes. Die niet naar de stadskas gaan, maar in een federale pot belanden. Of het overdreven is, dat vijf studenten beboet worden omdat ze samen een broodje eten op de Grote Markt? (lange stilte). Ik kan alleen maar nogmaals herhalen dat iedereen zich strikt aan de coronamaatregelen moet houden. In het belang van ieders gezondheid.”

Dat de politie door de federale overheid opgelegd wordt om voortaan meteen te beboeten, wordt bevestigd bij de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). “Dat klopt, de voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie heeft die federale richtlijn kenbaar gemaakt”, zegt lokaal politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

“Als je akkoord bent met een minnelijke schikking bij een corona-overtreding, betaal je als burger 250 euro en als handelaar 750 euro. Indien iemand de minnelijke schikking niet aanvaardt, wordt er een proces-verbaal opgemaakt, gaat het dossier naar het parket en volgt er een dagvaarding voor de politierechtbank. Waar de boete dan nog veel hoger kan oplopen.”