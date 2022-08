Vijf jaar cel voor man die twee jongens verkracht, hij wilde pleegzorg uitproberen

KortrijkEen man is veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan drie jaar effectief voor de verkrachting en aanranding van twee jonge tieners. De jongens van 12 en 13 jaar logeerden bij hem met medeweten van hun ouders. De man wilde zogezegd oefenen om pleegouder te worden, maar ging over tot misbruik.

De vader van de twee jongens van 12 en 13 jaar had A. D. leren kennen op een feestje. Ze raakten aan de praat en hij had hem verteld dat hij ervaring had met pleegzorg en met kinderen met een problematiek. Ze kwamen overeen dat A. D. eens mocht passen op de jongetjes, op die manier kon hij oefenen voor het pleegouderschap. Maar op 4 april deed de vader aangifte bij de politie. Hij was te weten gekomen dat A. D. zijn zoontjes had verkracht en aangerand. Zowel tijdens het slapen als in de vrachtwagen van de dader zouden seksuele handelingen gebeurd zijn.

De jongetjes werden audiovisueel verhoord en vertelden in detail wat er allemaal gebeurd was. Dader A. D. ontkende in zijn verhoor eerst alle aantijgingen. “Hij had hen aangeboden om op de jongens te passen nadat de ouders hem hadden laten weten op zoek te zijn naar pleegzorg voor één van hun zonen”, klonk het. Nochtans was de man niet bekend bij Pleegzorg Vlaanderen. Tijdens een hervervoor op 24 mei ging hij uiteindelijk toch door de knieën en bekende hij dat hij met één van de twee jongetjes seksueel contact had gehad. Voor die feiten moest hij zich op 8 augustus verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk.

Duidelijk signaal

De rechter tilde zwaar aan de feiten. “Wij en de hele maatschappij aanvaarden zulke feiten niet en dus is een duidelijk signaal nodig”, zei de rechter bij de uitspraak. “Alleen is een jarenlange gevangenisstraf hier niet de juiste oplossing. Hiermee zal de drang van de man niet weg zijn. Hij moet zich intensief laten behandelen.” De rechter veroordeelde de man tot vijf jaar cel waarvan drie jaar effectief en twee met uitstel. Hij moet ook enkele jaren strikte voorwaarden naleven. Zo moet hij zich onthouden van alcoholmisbruik en zich laten behandelen voor zijn medische en seksuele problematiek, indien nodig residentieel. Aan de slachtoffertjes en hun ouders moet hij in totaal een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro betalen. De rechter stelde ook een psychiater aan om beide jongens verder te begeleiden en behandelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.