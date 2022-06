Vijf dames uit het Kortrijkse vormen vijfgeslacht

Kortrijk Speciaal­zaak Isabelle wint zilver op wedstrijd Groentevak­man

Groenten & Fruit Isabelle in Kortrijk is tweede in de categorie speciaalzaken en marktkramers van Groentevakman. De wedstrijd van kwaliteitslabel Flandria, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), de Boerenbond en Buurtsuper.be beloont de dagelijkse inspanningen van versverantwoordelijken om groenten van bij ons in de kijker te zetten.

9 juni