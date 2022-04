Vier supermarkten op een zakdoek: Lidl, Albert Heijn, Aldi én Spar concurreren straks op enkele honderden meters van elkaar in Kortrijk

Kortrijk/Tsjernihiv Nataliya (49) verkoopt T-shirts voor Oekraïne: “In Tsjernihiv doodden Russen mensen die in een rij op brood stonden te wachten”

Nataliya Kozlova en het in Kortrijk populaire streetwear label STRNGR slaan de handen in elkaar met een verkoop van T-shirts. De opbrengst gaat integraal naar noodhulp, via de organisatie ‘Help 4 Ukraine Kortrijk’. Nataliya is afkomstig uit het recent bevrijde Tsjernihiv in het noorden van Oekraïne. Haar mama vluchtte er in maart weg. “Tot 70 procent van de stad is verwoest, na bombardementen. Het voelt alsof mijn verleden uitgewist is”, vertelt ze.

8 april