Vier maanden cel voor Man (27) na bedreigingen met mes

Dusty V. (27) was samen met vrienden en enkele familieleden op 16 februari vorig jaar aanwezig in de woning van zijn vriendin in Heule. Hij had al flink gedronken en wilde naar de nachtwinkel gaan om nog meer alcohol te halen. Omdat de man door eerdere veroordelingen op dat moment onder elektronisch toezicht stond, liet zijn vriendin dat niet toe. “Er ontstond in de woning een heel gedoe en hij bedreigde één persoon met een mes”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij holde hem zelfs achterna en maakte ook in de richting van nog een ander persoon een dreigende beweging.” Zijn advocaat vroeg om de jongeman geen bijkomende straf op te leggen. “In september is hij al veroordeeld voor feiten die gebeurden kort na deze feiten”, pleitte hij. “Dat was in dezelfde periode en valt eigenlijk samen. De rode draad in zijn veroordelingen is alcohol, en het is met vallen en opstaan. De rechter ging niet mee met de advocaat en veroordeelde de man toch nog tot een bijkomende bestraffing van vier maanden effectief. Hij moet ook 400 euro boete betalen.